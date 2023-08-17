İspanya'da iğrenç olay: İngiliz genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla 6 turist gözaltına alındı İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka'da, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, 18 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

AA Günün iğrenç haberi İspanya’dan geldi… Ülkenin Balear Adaları'ndaki popüler tatil beldesi Magaluf'ta, 14 Ağustos günü 18 yaşındaki İngiliz genç kızın toplu tecavüze uğradığı öne sürüldü. Her şey genç kızın, kaçarak sokakta yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Toplu tecavüzü kayda aldılar Otel görevlilerinin imdadına yetiştiği genç kız, hemen polise gitti. İngiliz genç kız, söz konusu saldırının kamerayla kaydedildiğini de söyleyerek, tecavüzcülerden şikayetçi oldu. 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist gözaltında İddia üzerine İspanya polisi, geniş çaplı soruşturma başlattı ve çok geçmeden şüphelileri yakaladı. Polisin, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turisti gözaltına aldığı öğrenildi.