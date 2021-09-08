İspanya'da iki kız çocuğunun yanlış ailelere verildiği ortaya çıktı

2002'deki doğumda dünyaya gelen iki çocuğun aileleri karıştırıldı. Çocuklardan biri, 3 milyon euro tazminat istiyor.

İspanya'da akıllara durgunluk veren bir durumla karşılaşıldı.

La Rioja bölgesinde 20 yıl önce aynı hastanede dünyaya gelen iki kız çocuğunun aileleri karıştırıldı.

"KİMİN SUÇLANACAĞINI BULAMADIK"

Yanlış ailelere verilen bebeklerle ilgili açıklama yapan La Rioja bölgesinin sağlık şefi Sara Alba, "İnsan hatasıydı. Kimin suçlanacağını bulamadık." dedi.

Euronews'in aktardığına göre, 2002'deki olaya benzer durumun bir daha yaşanmayacağı konusunda güvence veren Alba, "Ozamanlar sistemler farklıydı, şimdiki gibi bilgisayarlı değildi." ifadesini kullandı.

3 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEBİ

Şimdi 19 yaşında olan kız çocuklarından biri, DNA testi sayesinde yanlış ebeveyne verildiğini öğrendi ve yerel sağlık yetkililerinden 3 milyon euro tazminat talep ediyor.