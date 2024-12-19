İspanya'da ilk çıplak sinema gösterimi yapıldı

Haber Merkezi

İspanya, sinema tarihinin en mide bulandırıcı olayına imza attı.

"Tabuları yıkmak" adı altında bir film gösterisi için nudist hareket başlatan Lys ve Barselona’daki Girona sinemalarında, skandal niteliğinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Noel gerilimi "Tu no eres yo" filminin gösterimi sırasında sinemaya giriş için tek bir şart koşuldu.

Çıplak olmak...

SİNEMAYI ÇIPLAK ŞEKİLDE İZLEDİLER

Salona kıyafetleriyle girip ardından soyunmaya başlayan 50 seyirci, filmi beklerken koyu bir sohbete daldı.

ÜLKE TARİHİNİN İLK NÜDİST FİLM ETKİNLİĞİ

Gerçekleşen çıplak film izleme etkinliği, ülke tarihinin ilk nüdist film etkinliği olarak tarihe geçti.

"YAŞLI VE ÇIPLAK 60 KİŞİYE İHTİYAÇ DUYULUYORDU"

Valensiya Naturist Derneği üyesi Juan Angel Manzano, El País gazetesine yaptığı açıklamada, "Marisa Crespo, çıplak insanların bir ayin yaptığı sahne için 60 yaş civarında kişilere ihtiyaç duyuyordu. Bu sahne filmin sonunda yer alıyor ve oldukça önemli," dedi.

Manzano, "Onlarla çalışmak muhteşemdi. Bizim çıplaklığımız, oyuncuların da kendilerini çıplak hissetmeleri için bir rahatlık sağladı." dedi.

EuroNews'in haberine göre ayrıca, yardımcı yönetmene filmi çıplak izlemenin harika olacağını söylediğini ve Crespo’nun bu fikri memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

"TOPLUMDAKİ TABULARI YIKMAK İÇİN"

Toplumdaki tabuları yıkmak için bu etkinliğin bir fırsat olduğunu ve Naturistler için çıplaklığın, kıyafetlerden çok, toplumsal dayatmalardan özgürleşmeyi ifade ettiğini söyleyen Valensiya Naturist Derneği Başkan Yardımcısı Segimon Rovira, nüdistlerin genellikle doğal alanlarda çıplaklığı benimsediklerini, ancak kış aylarında buna alternatif olarak sergi ve müze gezileri düzenlediklerini söyledi.

Rovira, "Amacımız sinemaya çıplak gitmeyi teşvik etmek değil, çıplaklığı cinsel çağrışımlardan ayırarak normalleştirmek," dedi.

Valensiya ve Barselona’daki etkinliklerin organizatörleri, bu tür etkinliklerin artarak ülke genelinde daha fazla kültürel alana yayılmasını umuyor.