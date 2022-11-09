İspanya'da kafe ve restoranlar, enerji fiyatlarını protesto etti

İspanya'nın 28 şehrinde bar, kafe ve restoranlar doğalgaz ve elektrik faturalarındaki artışa karşı 5 dakika boyunca ışık kapatarak tepki gösterdi.

Avrupa, enerji kriziyle mücadele için tedbirler almaya devam ediyor..

İspanya'da daha önce fırıncılar, gelen yüksek elektrik faturalarını protesto etmişti..

Şimdi de yiyecek içecek sektörü, benzer bir eylem gerçekleştirdi.

5 dakika boyunca ışık kapattılar

Madrid, Sevilya, Leon, Zaragoza, Granada, Cordoba, Salamanca, Alicante gibi 28 büyükşehirdeki bar ve restoranlar, doğalgaz ve elektrik faturalarındaki artışa karşı seslerini duyurabilmek için 5 dakikalık ışık kapatma eylemi yaptı.

İspanya Yiyecek-İçecek İşletmeleri Derneği Başkanı Jose Luis Yzuel, sembolik olarak yapılan eylemle ilgili basına yaptığı açıklamada, "Bu eylem, sektörün yaşadığı kırılganlık ve belirsizlik durumunu görünür kılmayı, sorunla yüzleşmenin zamanının geldiğini, işletmeleri kurtarmak için acil adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Ayakta durmakta zorlandıklarını belirttiler

AA'nın aktardığı bilgilere göre, normal şartlarda giderlerinin yüzde 20'sini temsil eden enerji fiyatlarındaki artışa karşı ayakta durmakta zorlandıklarını vurgulayan Yzuel, ödedikleri tarifelerin değiştirilmesini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için devletin kendilerine yardım etmesine yönelik 7 maddelik taleplerini hükümete ilettiklerini söyledi.

Garsonlar mum ışığında servis yaptı

Madrid'in ünlü Mayor Meydanı'ndaki eyleme katılan restoranlar, ışıklarını 5 dakika süreyle kapatarak masalarında mum yakarak protestolarını gerçekleştirdi. Garsonlar, kısa süreliğine de olsa müşterilere mum ışığında servis yaptı.

"İster istemez bizim de fiyatlarımız artıyor"

Mayor Meydanı'ndaki bir restoranın işletmecisi Ruben Cuentas, AA muhabirine verdiği demeçte, "Elektrik ve gaz faturalarımızda yüzde 20 ila 30'luk artışlar var. Bunu mümkün olduğu kadar müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz ama çok da gücümüz yok. İster istemez bizim de fiyatlarımız artıyor" şeklinde konuştu.

İspanya Yiyecek-İçecek İşletmeleri Derneği Genel Sekreteri Emilio Gallego da "Sektörün endişesi en üst düzeyde. Enerji fiyatları fırlamış durumda ve birçok işletme kapanma, birçok kişi de işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Sesimizi duyurmak için bugün sembolik bir eylem yaptık ve taleplerimizin kabul edilmesini, Almanya gibi İspanya hükümetinin de restoran sektörüne yardım etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.