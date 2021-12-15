Akaryakıt fiyatlarındaki zamlara karşı grev kararı alan kamyon şoförleri, bazı kentlerde eylem yaparak trafiği yavaşlattı.

İspanya Ticari Taşımacılar Konfederasyonu'nun çağrısıyla başkent Madrid ile Valensiya, Almeria ve Kurtuba kentlerinde örgütlenen kamyoncular, akaryakıt fiyatlarındaki zamlara karşı araçlarıyla yola çıktı.

Madrid'de polisin sınır getirdiği 30 kamyonla kent merkezine gelen kamyoncular, kortej halinde yavaş seyrederek trafiği yavaşlattı.

Akaryakıt fiyatlarındaki zamlar ve sektörün uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarına hükümetin çözüm getirmesi gerektiğini savunan kamyoncular, anlaşma sağlanmaması durumunda, Noel tatili öncesinde önemli bir tarih olan 20-22 Aralık'ta ülke genelinde greve gideceklerini hatırlattı.

1 YIL İÇİNDE YÜZDE 40 ZAM

Son 1 yıl içinde akaryakıt fiyatlarında görülen yüzde 40'a varan zamlara daha fazla tahammül edemeyeceklerini belirten taşımacılık sektörünün temsilcileri, ayrıca treyler yükleme ve boşaltmanın şoförlere yasaklanması, otoyollarda otomatik geçiş kolaylığı ve indirimi ile güvenli dinlenme alanları taleplerinde bulundu.

“İSTERSEK ÜLKEDEKİ TRAFİĞİ DURDURABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK”

Eyleme katılan şoförlerden Javier Solis, "Eğer taleplerimizde anlaşma sağlanmazsa greve gideceğiz. İstersek ülkedeki trafiği durdurabileceğimizi, taşımacılık sektörünü felç edebileceğimizi hükümete gösterdik ama biz bunu istemiyoruz. Müzakereyle çözebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

İspanya’da kamyon şoförleri, akaryakıt fiyatlarına karşı eylem yaptı VİDEO



“EKONOMİK KAYIPLARIMIZ YÜZDE 50’YE ULAŞTI”

Bir diğer sektör temsilcisi Jose Luis Lopez Jurado da şu sözleri kaydetti:

"Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşma sağlayamazsak greve gitmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Bizim talebimiz oldukça net; akaryakıt zammı kadar bizim tarifelerimizin de yükselmesine izin versinler ve boşaltma-yükleme işlemlerini şoförlerin yapmasına yasak getirsinler. Hem yakıt zamları hem de salgın yüzünden ekonomik kayıplarımız yüzde 50'ye kadar ulaştı. Biz çalışmak istiyoruz, kayıplarımızın daha da artmasını değil.”

15 BİNE YAKIN ŞOFÖR AÇIĞI VAR

Son olarak 2008 yılında greve giden taşımacılık sektörünün temsilcileri, ülkede 15 bine yakın kamyon şoförü açığı olduğunu belirtiyor.