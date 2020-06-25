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- İspanya'da korona salgınında son durum: 28 bin 330 ölü
İspanya'da korona salgınında son durum: 28 bin 330 ölü
İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınından son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
- AA
- 25.06.2020 - 18:59
Koronavirüs salgınında geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, , toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.
Bakanlık, ölü sayısını dün 28 bin 327 olarak açıklamıştı.
24 SAATTE 157 VAKA TESPİT EDİLDİ
Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan korona kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.
Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 157 artan vaka sayısının, toplamda 247 bin 486'ya yükseldiği bilgisi verildi.