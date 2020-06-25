İspanya'da korona salgınında son durum: 28 bin 330 ölü

İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınından son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, , toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.

Bakanlık, ölü sayısını dün 28 bin 327 olarak açıklamıştı.

24 SAATTE 157 VAKA TESPİT EDİLDİ

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan korona kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 157 artan vaka sayısının, toplamda 247 bin 486'ya yükseldiği bilgisi verildi.