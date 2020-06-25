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    İspanya'da korona salgınında son durum: 28 bin 330 ölü

    İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınından son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • AA
    • 25.06.2020 - 18:59
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    İspanya'da korona salgınında son durum: 28 bin 330 ölü #1

    Koronavirüs salgınında geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, , toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.

    Bakanlık, ölü sayısını dün 28 bin 327 olarak açıklamıştı.

    24 SAATTE 157 VAKA TESPİT EDİLDİ

    Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan korona kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

    Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 157 artan vaka sayısının, toplamda 247 bin 486'ya yükseldiği bilgisi verildi.

    İspanya'da korona salgınında son durum: 28 bin 330 ölü #2

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