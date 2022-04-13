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    İspanya’da koronavirüs aşı şişesinin içinden sivrisinek çıktı

    İspanya koronavirüs aşısının bulunduğu şişenin içinde "yabancı cisim" bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplattı. Aşı şişesindeki yabancı cismin sivrisinek olduğu açıklandı.
    • 13.04.2022 - 03:05
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    İspanya’da koronavirüs aşı şişesinin içinden sivrisinek çıktı

    İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Malaga şehrinde yaşanan olayda Kovid-19 aşısı şişesinde sivrisinek bulunması üzerine aşının bulunduğu tüm parti geri toplatıldı.

    İspanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (AEMPS) aşı şişesinde Yabancı cismin tespit edilmesi üzerine aşının ait olduğu partideki tüm dozların toplatılması talimatı verdi.

    Aşı şişesinde yabancı cisim: Sivrisinek

    İHA'nın haberine göre, Endülüs bölgesi sağlık otoriteleri, Malaga şehrindeki bir aşı merkezinde gerçekleşen olayda Kovid-19 aşısı şişesinden çıkan yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı.

    İspanya’da koronavirüs aşı şişesinin içinden sivrisinek çıktı #1

    764 bin 900 doz aşı toplatıldı

    Moderna firması ise olay üzerine açıklama yaparak içinden yabancı cisim çıkan aşının ait olduğu partinin İspanya’nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve Polonya’ya da gönderildiğini belirtirken partideki toplam 764 bin 900 dozluk Kovid-19 aşısının tamamının tedbir amaçlı olarak geri toplandığını bildirdi.

    AEMPS tarafından yapılan açıklamada yabancı cisim tespit edilen şişeden hiçbir vatandaşa aşı uygulanmadığı belirtilirken toplatma işleminin prosedür gereği yapıldığı ifade edildi.

    İspanya’da koronavirüs aşı şişesinin içinden sivrisinek çıktı #2


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