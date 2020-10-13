İspanya'da koronavirüste günlük hasta sayısı 10 binin altına düştü

Koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artıran İspanya'da günlük vaka sayıları, yaklaşık iki hafta sonra 10 binin altına geriledi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 888 bin 968 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 7 bin 118 artışla 896 bin 86 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 80 arttığı görüldü.

SON BİR HAFTADA 406 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakanlık, son 7 günde 406 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 204'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da merkezi hükümetin aldığı kararla başkent Madrid'de 9 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanıp, kente giriş ve çıkışlarda serbest dolaşıma kısıtlama devam ediyor.

YEREL YÖNETİM OHAL KALDIRILSIN DESE DE SAĞLIK BAKANI REDDETTİ

Her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 sayısı 501'e inen Madrid'de yerel yönetim "OHAL'in kaldırılmasını" talep etse de İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, kısıtlamaların devam edeceğini, sayının 200'ün altına düşmesi gerektiğini söyledi.

Madrid dışında Navarra, Castilla y La Mancha, Katalonya, Aragon, Galisya ve Endülüs bölgelerinde de bazı yerlerde "bölgesel" kısıtlamalar ve ek tedbirler uygulanıyor.