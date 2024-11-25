İspanya'da Kral Juan Carlos hakkında skandal iddia: Vergi kaçırma ile suçlanıyor

AA

İspanya bunu konuşuyor...

Ağustos 2020'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkındaki mali suçlamaların 2022'de düşürüldüğü emerit Kral Juan Carlos'ın yargılanması amacıyla İspanya'da bir grup eski hakim ve savcı, Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

VERGİ DÜZENLEMELERİNİN YASAL OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Emerit Kral Juan Carlos'u 2014-2018 yıllarında beş farklı suçla vergi kaçırma ve usulsüzlükle suçlayan eski hakim ve savcılar, bu eylemlerin tahtı oğluna devretmesinden sonra işlendiğini, bu yüzden dokunulmazlık statüsünün bulunmadığını, 2020 ile 2021'de yaptığı vergi düzenlemelerinin yasal olmadığını iddia etti.

Yüksek Mahkeme 2. Dairesine yapılan dava başvurusunda, şu ifadelere yer verildi:

Maliyeye karşı işlenen suçların, sadece Ceza Kanunu'nun hükümlerini değil aynı zamanda anayasada yer alan ve kral gibi kamu görevinde bulunan kişilerin de yükümlülükleri arasında olan eşitlik ve dayanışma ilkelerini de ihlal ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden İspanyol toplumunun genel menfaatinin de savunulmasının gerektiğine inanıyoruz.

HAKKINDAKİ TÜM SUÇLAMALAR KALDIRILMIŞTI

Juan Carlos'un yargılanmasını isteyenlerin arasında eski Yüksek Mahkeme Hakimi Jose Antonio Martin Pallin ile eski yolsuzlukla mücadele savcıları Carlos Jimenez Villarejo ve Jose Maria Mena gibi İspanya'da tanınmış ve sol görüşlü partilere yakınlıklarıyla bilinen kişiler ile bazı gazeteciler bulunuyor.

İspanya, İngiltere ve İsviçre'de geçmişte mali suçlarla ilgili soruşturma yürütülen Juan Carlos, "kanıt yetersizliği, zaman aşımı, dokunulmazlık ve son yıllardaki vergi borcu ödemeleri" gibi sebeplerle aklanmış, 2022 yılında aleyhinde cezai kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varılarak hakkındaki tüm suçlamalar kaldırılmıştı.

MİLYONLARCA EUROLUK FONLARI SAKLADIĞI SAVUNULUYOR

Emerit Kral Juan Carlos hakkındaki eski suçlarla ilgili düzenlemelerin doğruluğunun ve yasallığının bir kez daha adli makamlarca araştırılması istenen yeni dava başvurusunda, önceden yasal bildirim yapılmasına rağmen ilk olarak 600 bin euro, daha sonra 4,4 milyon euroluk vergi borcunu ödemesine izin verilmesinin yasal olmadığı iddia ediliyor.

Lihtenştayn ve İsviçre'de geçmişte kurduğu vakıflardaki milyonlarca euroluk fonları sakladığı ve bunları Abu Dabi'de kurmayı planladığı vakıf aracılığıyla kızlarına aktarmayı planladığı iddiaları İspanyol basınında yazılan emerit Kral'ın, bu yeni başvurunun ardından ikamet ettiği Abu Dabi'de ifadesinin alınmasının gerektiği öne sürülüyor.

DAHA ÖNCESİNDE DE VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMALARI YÖNELTİLDİ

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da 39 yıl boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 86 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini bildirmişti.

Devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilen Juan Carlos, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamış ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SAVCILIK TARAFINDAN KAPATILMIŞTI

İspanya'da maliyeye 4,6 milyon euroluk borcunu anlaşmayla ödedikten sonra hakkındaki soruşturma savcılık tarafından kapatılan Juan Carlos, ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon dolarlık bağış ve eski sevgilisi Corinna Larsen ile bağlantılı komisyon olayıyla ilgili İsviçre Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalardan da Aralık 2021'de aklanmıştı.

Zaman zaman İspanya'ya kısa ziyaretlerde bulunan emerit Kral Juan Carlos, Abu Dabi'de yaşamını sürdürüyor.