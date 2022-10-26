İspanya'da kuraklığa bağlı su sorunu giderek büyüyor

Kuraklığa bağlı olarak giderek büyüyen su sorunu nedeniyle Sevilya'dan sonra Tarragona'da da su kullanımına kısıtlama getirildi. Tarragona'da su rezervinin yüzde 10'un altına düştüğü belirtildi.

İspanya'da kuraklığa bağlı olarak yaşanan su sorunu giderek büyüyor.

Sonbahara girilmesine rağmen beklenen yağışı henüz alamayan ülkenin güneyindeki Sevilya kentinde ekim başında temel ihtiyaçlar dışında su kullanımına yasak getirildi.

Sevilya'da birçok mahalleye belirli aralıklarla su tankerleri gönderildiği, halkın bidonlara su doldurmak için sıra oluşturduğu görülüyor.

Öte yandan Tarragona'da da su kullanımına kısıtlama getirildi.

Tarragona'da su rezervi yüzde 10'un altına



Kentteki su rezervinin yüzde 10'un altına düştüğünü açıklayan ülkenin doğusundaki Tarragona Belediyesi, 22.00 ila 06.00 saatlerinde uygulanmaya başlanan su kesintisinin, 19.00-07.00 aralığına kadar genişletildiğini duyurdu.

Musluklardan tek damla su akmıyor

Kuraklıktan Tarragona'da meydanlardaki çeşmelerin tamamen boşaldığı, musluklardan tek damla bile su akmadığı belirtiliyor.

Evlerinde yarım gün su kesintisi olan Tarragona'da halk; duş alma, yemek yapma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadığı zorluklardan şikayetçi oluyor.

Son 30 yılın en kurak yılı

Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 28,5 düzeyinde bulunuyor.

Kuraklık sorunu, zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

AA'nın haberine göre; Sevilya Pirinç Üreticileri Federasyonu, kuraklıktan dolayı İspanya'da çeltik ekiminde bu yıl yüzde 70'lik düşüş olacağını açıkladı.