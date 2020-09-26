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    İspanya’da metro istasyonları sular altında kaldı

    Başkent Madrid'de yoğun yağış sebebiyle metro istasyonları sular altında kaldı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 06:39
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 06:39
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    İspanya’da metro istasyonları sular altında kaldı

    İspanya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti. Başkent Madrid’de Perşembe gecesi yağan şiddetli yağmur yağdı.

    Yağmur sonrası birçok yerde su baskını meydana geldi.

    METRO İSTASYONUNU SU BASTI

    Su baskını meyadan gelen yerlerin başında da metro istasyonları yer aldı.

    Pek çok metro istasyonu sular altında kalırken, yağışlar trafiğin aksamasına da neden oldu.

    Bir yolcu tarafından çekilen amatör görüntü de su seviyesinin yükseldiği görüldü.

    İspanya’da metro istasyonları sular altında kaldı VİDEO

    İspanya’da metro istasyonları sular altında kaldı #1

    İspanya’da metro istasyonları sular altında kaldı #2

    İspanya’da metro istasyonları sular altında kaldı #3

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