Başkent Madrid'de yoğun yağış sebebiyle metro istasyonları sular altında kaldı.

İspanya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti. Başkent Madrid’de Perşembe gecesi yağan şiddetli yağmur yağdı.

Yağmur sonrası birçok yerde su baskını meydana geldi.

METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Su baskını meyadan gelen yerlerin başında da metro istasyonları yer aldı.

Pek çok metro istasyonu sular altında kalırken, yağışlar trafiğin aksamasına da neden oldu.

Bir yolcu tarafından çekilen amatör görüntü de su seviyesinin yükseldiği görüldü.

İspanya’da metro istasyonları sular altında kaldı VİDEO











