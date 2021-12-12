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    İspanya'da nehir taştı: 1 ölü

    Etkili yağış sonrası ülkede taşkın yaşandı. Yerleşim yerleri suyla kaplanırken, ölüm haberi geldi.
    • AA
    • 12.12.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 16:43
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    İspanya'da nehir taştı: 1 ölü

    Şiddetli yağış, İspanya'nın kuzeyini etkisi altına aldı.

    Navarra, Aragon ve Rioja bölgelerinde meydana gelen kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

    YERLEŞİM YERLERİ SUYLA KAPLANDI

    Bölgede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle taşan Ebro Nehri, Tudela başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerinde sokakları suyla kaplarken, bir kişi yaşamını yitirdi.

    İspanyol haber ajansı EFE'nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilerde, 20 kadar sokakta su seviyesinin 1 metreye kadar çıktığı, çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı, Sivil Koruma ekiplerinin evlerinden çıkmak zorunda olanlara botlarla yardım ettiği bildirildi.

    İspanya'da Ebro Nehri taştı ViDEO

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    DOĞAL AFET ALANI TALEBİ

    Askeri ekiplerin de yardım çalışmalarına katıldığı bölgede, tarım alanlarının ciddi zarar gördüğü belirtildi.

    Navarra özerk hükümet başkanı Maria Chivite, en çok zararı gören 74 belediyenin "doğal afet alanı" ilan edilmesini merkezi hükümetten talep edeceklerini açıkladı.

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    KAYIP KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

    Öte yandan kayıp olan 61 yaşındaki bir erkeğin ise cesedinin Bidasoa Nehri'nin kıyısında bulunduğu kaydedildi.

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