İspanya'da öğrencilerden gösteri: Filistin'e destek için derslere girmediler Ülkenin çeşitli kentlerinde toplanan öğrenciler, Batı'yı ikiyüzlü davranmakla suçladı. Açıklamada, "2 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze, dünyanın en büyük açık toplama kampı haline geldi" denildi.

AA

İspanya'da öğrenciler, Filistin için gösteri düzenledi.

Üniversite ve lise öğrencileri, ülke genelinde ders bırakarak meydanlara indi.

Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Granada, Malaga, Girona, Bilbao'nun da aralarında olduğu 25 kent, gösterilere sahne oldu.

"Gazze'de soykırımı durdurun"

Öğrenciler, "Filistin halkıyla dayanışma, Gazze'de soykırımı durdurun" başlığı altında gösteri düzenledi.

Eylemler sırasında sık sık "Soykırımı durdurun, bizim adımıza hayır", "Yaşasın özgür Filistin halkının mücadelesi", "Katil İsrail", "Bu savaş değil soykırım", "Siyonist işgalcilerin orduları dışarı" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atıldı.

"Dünyanın en büyük açık toplama kampı"

Öğrenciler Sendikası'nın liderlerinin okuduğu manifestoda şu ifadeler yer aldı:

Filistin halkı onlarca yıldır, faşist, siyonist, sömürgeci İsrail’in katliamı, saldırısı ve baskısı altında yaşamaktadır.



2 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze, dünyanın en büyük açık toplama kampı haline geldi.

'Batı ikiyüzlülük yapıyor' tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, yeni bir soykırım yaptığı belirtilen manifestoda, İsrail’in saldırılarına "destek verdiği ve ikiyüzlülük yaptıkları gerekçesiyle ABD, Avrupa Birliği ve İspanya hükümeti" eleştirildi.

İsrail devletini Filistinlilere soykırım yapmakla suçlayan öğrenciler, "Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesini, emperyalist kölelik uygulanmadan bu topraklarda sosyal adaletin sağlanmasını" talep etti.

"Tüm dünya İsrail'e karşı sesini yükseltmeli"

Başkent Madrid’de Sol Meydanı’nda başlayan ve İspanya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde sonlandırılan eyleme katılan öğrenciler, "Filistin'de olup bitenlerden büyük üzüntü ve utanç duyuyoruz. Tüm dünya İsrail'e karşı sesini yükseltmeli." dedi.

"İsrail'e karşı seferber olmaya devam edeceğiz"

Öğrenciler Sendikası Genel Sekreteri Coral Latorre de şöyle konuştu:

Filistin halkına dayanışmamızı göstermek için bugünkü eylemi organize ettik. 2 bini çocuk 5 binden fazla insan öldü, hastaneler bombalandı, evler altüst edildi.



Bu tam bir soykırım ve insan haklarını savunmak, acil önlem alınmasını istemek için bu eylem önlemli. İsrail'e karşı seferber olmaya devam edeceğiz.

İspanya'da Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)