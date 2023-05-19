İspanya'da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyinde çıkan yangınlarda şu ana kadar 8 bin hektarlık alan küle dönerken, 600 kişi tahliye edildi. Alevlerle mücadele sürüyor.

İHA

İspanya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor..

Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde başlayan orman yangını devam ediyor..

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.

600 kişi tahliye edildi

260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi.

8 bin hektarlık alan küle döndü

Şu ana kadar 8 bin hektarlık alanın küle döndüğü bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.

Yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçtiğimiz yıl İspanya'da çıkan 493 yangında 307 bin hektarlık alan kül olmuştu.