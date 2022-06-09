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- İspanya'da orman yangını çıktı: Yaralılar var
İspanya'da orman yangını çıktı: Yaralılar var
Pujerra dağının eteklerinde başlayan yangın nedeniyle bölgedeki birçok ev tahliye edilirken 3 itfaiyeci yaralandı.
- 09.06.2022 - 12:48
İspanya'nın güneyinde bulunan Endülüs özerk bölgesinin kıyı şeridinde yangın çıktı.
Sierra Bermejain'deki Pujerra dağının eteklerinde başlayan alevler, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle berbaer hızlıca yayıldı.
İHA'nın haberine göre; Endülüs Orman Yangını Dairesi (INFOCA), çıkan yangına 100 askeri personel ve 250 civarında itfaiyeci ile müdahale etti.
Yangın nedeniyle 7 bin kişinin yaşadığı Benahavis kasabasının merkezi de tahliye edildi.
İspanya'da orman yangını çıktı: Yaralılar var
"3 itfaiyeci yanıklara maruz kaldı"
Diğer yandan Endülüs özerk yönetimi başkanı Juanma Moreno, "Ne yazık ki INFOCA'dan 3 itfaiyecinin farklı derecelerde yanıklara maruz kaldığını ve birinin vücudunun yüzde 25'inin yandığını, Malaga hastanesine kaldırıldığını bildirmek zorundayız." dedi.