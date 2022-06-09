Pujerra dağının eteklerinde başlayan yangın nedeniyle bölgedeki birçok ev tahliye edilirken 3 itfaiyeci yaralandı.

İspanya'nın güneyinde bulunan Endülüs özerk bölgesinin kıyı şeridinde yangın çıktı.

Sierra Bermejain'deki Pujerra dağının eteklerinde başlayan alevler, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle berbaer hızlıca yayıldı.

İHA'nın haberine göre; Endülüs Orman Yangını Dairesi (INFOCA), çıkan yangına 100 askeri personel ve 250 civarında itfaiyeci ile müdahale etti.

Yangın nedeniyle 7 bin kişinin yaşadığı Benahavis kasabasının merkezi de tahliye edildi.



İspanya'da orman yangını çıktı: Yaralılar var





"3 itfaiyeci yanıklara maruz kaldı"



Diğer yandan Endülüs özerk yönetimi başkanı Juanma Moreno, "Ne yazık ki INFOCA'dan 3 itfaiyecinin farklı derecelerde yanıklara maruz kaldığını ve birinin vücudunun yüzde 25'inin yandığını, Malaga hastanesine kaldırıldığını bildirmek zorundayız." dedi.



