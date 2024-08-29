İspanya'da otel çalışanı, müşterinin iç çamaşırını çaldı: Gizli kamera ortaya çıkardı İspanya'nın Benidorm kentinde bir otelde 11 yaşındaki oğluyla konaklayan 39 yaşındaki Rara Armstrong, otel personelinin tacizine uğradığını ifade etti. Armstrong odaya yerleştirdiği gizli kamerayla otel çalışanının iç çamaşırını çaldığı anı kayda aldı.

Haber Merkezi

İspanya'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.

Benidorm şehrinde oğluyla birlikte tatil yapan Rara Armstrong, kaldığı otelde resepsiyonistin tacizine uğradığını iddia etti.

Armstrong, resepsiyonistin kendisine arkadaşlık teklif ettiğini, bu teklifi reddetmesi üzerine ise odasına izinsiz girip özel eşyalarına dokunduğunu belirtti.

GİZLİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI: İÇ ÇAMAŞIRLARINI KOKLAYIP ÇALDI

Olayı kanıtlamak için oğlunun tabletini kullanarak odaya gizli kamera yerleştiren Armstrong, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Genç kadın resepsiyonistin odasına gizlice girip iç çamaşırlarını kokladığını ve ardından pantolonun arka cebine yerleştirdiğini izledi.

"BENİ DERİNDEN SARSTI"

New York Post'un aktardığına göre yaşadığı olayın ardından otelden ayrılıp başka bir otelde tatiline devam eden Armstrong, "Bu olay beni derinden sarstı. Kendimi korkunç ve ihlal edilmiş hissettim. Böyle bir şey yaşamayı asla beklemiyordum. Özellikle oğlumla birlikte tatilde böyle bir durumla karşılaşmak çok üzücüydü" dedi.