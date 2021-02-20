Avrupa ülkesinin çeşitli kentlerinde göstericiler, Hasel'e verilen ceza nedeniyle ayaklandı.

İspanya'da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterilerinin dördüncü gününde olaylar devam etti.

Barselona, Lleida, Girona, Tarragona ve Valensiya kentlerinde yoğunlaşan izinsiz gösterilere, aşırı sol gruplara bağlı gençler ve üniversite öğrencileri katıldı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çöp bidonlarını ateşe verip yolları kesen, yürüyüş güzergahlarındaki dükkan, banka ve araçlara zarar veren şiddet yanlısı bazı gruplar, polise taş ve şişe atarak saldırdı.

Barselona'da bazı mağazaları yağmalayan, bir polis karakoluna saldıran göstericiler, kendilerini evlerinden protesto eden vatandaşlara da taş atarak karşılık verdi.

İspanya'da Pablo Hasel'e destek gösterilerinde olaylar çıktı ViDEO

HAFTA SONUNDA YÜKSEK KATILIM BEKLENTİSİ

Polis kaynaklarına göre; Barselona'da 3, Girona'da 2 kişinin gözaltına alındığı, olaylarda yaralananların da olduğu belirtildi.

Son 4 günde yaklaşık 95 kişinin gözaltına alınmasına ve 100'e yakın kişinin yaralanmasına neden olan, aşırı sol örgütler tarafından organize edilen gösterilerin, hafta sonunda daha yüksek katılımlı devam edeceği öngörülüyor.

Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle terörü övmek ve Kral ile devlet kurumlarına hakaret etmekten 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla cezaevine konulmuştu.

PABLO HASEL'E HAPİS CEZASI

Hasel hakkında, dün başka bir suçlamadan 2,5 yıl hapis cezası içeren yeni bir mahkeme kararı çıkmıştı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere, ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilip serbest bırakılmasını istiyor.

"İSPANYA'DA TAM DEMOKRASİ VAR, ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Olaylarla ilgili ilk yorumunu bugün yapan Başbakan Pedro Sanchez ise "İspanya, tam demokrasinin olduğu bir ülkedir. Ve demokratik ülkelerde ne şekilde olursa olsun şiddet kullanımı kabul edilemez." diyerek, polisin müdahalelerine destek vermişti.

İSPANYOL BASINI: BARIŞÇIL GÖSTERİLER ŞİDDET OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ

İspanyol basınından El Pais gazetesi, Katalonya'da başlayan gösterilerin sonradan başkent Madrid ve Valencia'ya yayıldığını yazdı.

Gösterilerin ifade özgürlüğünü desteklemek amacıyla başladığı, ancak 19 yaşındaki bir protestocunun polisle çıkan çatışmada bir gözünü kaybetmesi nedeniyle tablonun farklı bir boyut kazandığı belirtildi.