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    İspanya'da polisten göstericilere sert müdahale

    İspanya'da rap şarkıcısı Pablo Hasel'in tutuklanmasıyla başlayan protestolarda, polisin sert müdahalesi tepki çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.02.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 16:14
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    İspanya'da polisten göstericilere sert müdahale

    İspanya'da, terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Hasel'in polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götürülmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

    İspanya'nın geneline yayılan gösterilerde 30'dan fazla yaralının olduğu bilgisine ulaşılırken, polisin göstericilere karşı sert müdahalesi de tartışma yarattı.

    POLİSİN SERT MÜDAHALESİ DİKKAT ÇEKTİ

    Rapçi Hasel için toplanan eylemcilere jopla karşılık veren polis, göstericileri dağıtmak için önüne gelene vurdu.

    Polisin bu orantısız şiddeti karşısında daha da hareketlenen eylemciler, sokaklara barikat kurdu.

    İspanya'da polisten göstericilere sert müdahale- İZLE

    RAPÇİ PABLO HASEL, NEYLE SUÇLANIYOR?

    Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı olan Hasel, Twitter hesabından attığı mesajlarla ve şarkılarında kullandığı sözlerde terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası almasının ardından bir grup öğrenciyle kendisini kapattığı bir üniversite binasından 16 Şubat sabahı polis zoruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

    İspanya da polisten göstericilere sert müdahale #1

    İspanya da polisten göstericilere sert müdahale #2

    İspanya da polisten göstericilere sert müdahale #3

    İspanya da polisten göstericilere sert müdahale #4

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