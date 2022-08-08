İspanya'da Ryanair hava yolu şirketi çalışanları greve başladı

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personelinin, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladığı bildirildi.

Avrupa, havalimanlarındaki personel yetersizliğine hala çözüm bulabilmiş değil.

Personel sıkıntısı çeken Avrupa'daki havalimanları, ciddi problemler yaşarken çalışanlar greve yapıyor ve havalimanları tam bir kaos alanına dönüşüyor.

Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin büyük havalimanlarında seyahat etmek isteyen vatandaşlar, çeşitili sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor.

Vatandaşlar çeşitli sıkıntılar yaşıyor

Bavullar ortada kalıyor. Check-in kuyrukları uzayıp gidiyor. Bazı uçuşlar iptal ediliyor. Havalimanına uçmak için gelenler ya ıstırap çekiyor ya da uçamadan geri dönüyor.

İspanya'daki personeller de isyanda

Öte yandan kriz devam ederken bir grev haberi de İspanya'dan geldi.

Ryanair kabin personelinin bağlı olduğu İşçi Sendikası Birliği (USO) tarafından yapılan açıklamada, hafta içi boyunca sürecek grevin, taraflar arasında anlaşma olmaması halinde 7 Ocak 2023'e kadar devam edeceği bildirildi.

10 uçuş iptal edildi, 51 uçuş rötar oldu

İspanya'ya en fazla yolcu taşıyan ucuz tarifeli hava yolu şirketi olarak bilinen Ryanair'in 1576 personelini kapsayan grev dolayısıyla bu sabah saatlerinde 10 uçuşun iptal edildiği, 51 uçuşta da rötar olduğu belirtildi.

Madrid, Barselona, Malaga, Alicante, Sevilya, Palma de Mayorka, Valensiya, Girona, Santiago de Compostela ve İbiza kentlerinden uçuşları bulunan Ryanair'in, gelecek iki hafta İspanya'da planlanmış 4 bin 998 uçuşu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Temmuzda da grev olmuştu

AA'nın haberine göre; kazanılmış hakların geri verilmesi ve şirket tarafından planlanan işten çıkarma kararlarının geri alınması taleplerinde bulunan Ryanair çalışanlarının temmuz ayında yaptıkları 12 günlük grevde uçuşlardan 319'u iptal olmuş, 3 bin 700 kadarı da rötarlı gerçekleşmişti.