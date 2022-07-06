İspanya'da San Fermin festivali başladı

Boğaların koşturulduğu festival, kalabalık grubu bir araya getirdi. Festivalin sona ereceği tarih belli oldu.

İspanyolların gözde festivallerinden San Fermin için düğmeye basıldı.

Halkın boğalarla dar sokaklarda koştuğu festival, dünya çapında bilinen etkinliklerden biri.

San Fermin festivali için fişek ateşlendi

Ülkenin kuzeyindeki Navarra'da bulunan Pamplona kentinin festivali San Fermin, belediye binasından ateşlenen fişekle (Chupinazo) resmen başlamış oldu.

Bugün başlayan festival, 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Hayvan hakları savunucuları tepkili

Öte yandan söz konusu geleneksel festival, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

AA'nın haberine göre, öfkeli boğaların koşturulduğu, boğa güreşlerinin yapıldığı festivalde hayvanlara eziyet ve işkence edildiğini, eğlence için boğaların öldürüldüğünü belirten protestocular, dinazor kıyafeti giyerek eylem yaptı.