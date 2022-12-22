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    İspanya'da scooter sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar

    Otoparktan çıkan otomobil sürücüsü, fark etmediği şahsın üzerinden geçti. Geri manevra ile iki kez üzerinden geçilen şahıs hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:22
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    İspanya'da scooter sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar

    İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Otoparktan çıkmak isteyen sürücü, anayola çıkmaya hazırlanırken solundan gelen scooter sürücüsünü fark etmedi.

    Yavaşça ilerleyen araç, scooter'lıyı altına aldı.

    İki kez üzerinden geçti

    Araç sürücüsü, yerde çırpınan adama rağmen aracını geri vitese takıp bir kez daha üzerinden geçti.

    Aracın altından tek parça çıktı

    Talihsiz scooter sürücüsü ise yaşadığı olayın sıcaklığıyla ne yapacağını şaşırırken, tek parça haline aracın altından çıktı.

    İç kanama ihtimali ve kırık kontrolü için hastaneye götürülen adamın, hayati tehlikesinin olmadığı, kaburgalarında ve vücudunda ezilmeler olduğu açıklandı.

    Şikayetçi oldu

    Yaşadığı travmanın ardından, kendisini ezip, üzerinden geçen araç sürücüsünden şikayetçi olan scooterlı şahıs, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

    İspanya'da scooter sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar ViDEO

    İspanya da scooter sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar #1


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