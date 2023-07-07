İspanya'da şiddetli yağış sele neden oldu Yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağışla birlikte İspanya'nın Zaragoza kentini sel vurdu. Mahsur kalan bir kişi aracın üzerinde yardım bekledi.

İHA

İspanya'nın Zaragoza kentinde yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış sele neden olurken çok sayıda kişi sel sularında mahsur kaldı, araçlar sel sularında sürüklendi.

Barselona ile Zaragoza arasındaki tren trafiği bir süreliğine askıya alındı, kentteki ulaşım felç oldu.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Aracın üzerinde yardım bekledi

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bir kişi sel sularının ortasında aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile araç üstündeki kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı.

Selde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.