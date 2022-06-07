İspanya'da sokakta cinsel ilişkiye girdiler

Benidorm şehrinde sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

İspanya’nın Benidorm kentinde sarhoş olduğu iddia edilen bir çift, sokağın kenarında bulunan çöp kutusunun yanında cinsel ilişkiye girdi.

O anlar, durumu şaşkınlıkla izleyen kişilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlişkiye giren çift, şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polisin halka açık cinsel ilişki eylemine müdahale etmesi üzerine ise genç adam, "Çabuk kaçalım." diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Görüntüler sosyal medyaya yayıldı

Çevredekilerin alkışları ve tezahüratlarına aldırış etmeyen çift, Everton hayranı Kyle G tarafından kayıt edildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kyle G. isimli kullanıcının "Yalnızca Benidorm." notunu eklediği paylaşım, kısa sürede 2.500'den fazla beğeni aldı.

Videonun devamında ise çiftin tutuklanıp tutuklanmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.