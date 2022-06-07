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- İspanya'da sokakta cinsel ilişkiye girdiler
İspanya'da sokakta cinsel ilişkiye girdiler
- 07.06.2022 - 10:15
- Güncelleme : 07.06.2022 - 10:28
İspanya’nın Benidorm kentinde sarhoş olduğu iddia edilen bir çift, sokağın kenarında bulunan çöp kutusunun yanında cinsel ilişkiye girdi.
O anlar, durumu şaşkınlıkla izleyen kişilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlişkiye giren çift, şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından durduruldu.
Polisin halka açık cinsel ilişki eylemine müdahale etmesi üzerine ise genç adam, "Çabuk kaçalım." diyerek olay yerinden uzaklaştı.
Görüntüler sosyal medyaya yayıldı
Çevredekilerin alkışları ve tezahüratlarına aldırış etmeyen çift, Everton hayranı Kyle G tarafından kayıt edildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Kyle G. isimli kullanıcının "Yalnızca Benidorm." notunu eklediği paylaşım, kısa sürede 2.500'den fazla beğeni aldı.
Videonun devamında ise çiftin tutuklanıp tutuklanmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.