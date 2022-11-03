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    İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı

    Kuraklık sorunuyla mücadele eden İspanya'da bazı kentlerde su kesintileri yapılırken son 61 yılın en sıcak ekim ayı kayda geçti.
    • 03.11.2022 - 19:27
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    İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı

    İspanya, kuraklık sorunuyla karşı karşıya...

    Ülke, kuraklıkla mücadele etmeye devam ederken tehlikeli bir istatistik kayda geçti.

    Son 61 yılın en sıcak ekim ayı

    Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, 1961'den bu yana ülke genelinde en sıcak ekim ayı istatistiklerinin elde edildiği bildirildi.

    Ekimde sıcaklıkların Fas sınırındaki Melilla kentinde 37'ye, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde ise 23'e kadar çıktığını belirten AEMET, olağanüstü artışlar gözlendiğini vurguladı.

    İspanya'da hava sıcaklıklarının son 6,5 aydır normalin üzerinde seyrettiğini kaydeden AEMET yetkilileri, en düşük hava sıcaklıklarının da normalin 5 ila 10 derece üzerinde olduğunu açıkladı.

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    Bazı kentlerde su kesintileri yapıldı

    Özellikle 25-27 Ekim tarihleri arasında ülkenin güneyindeki Melilla, Cordoba, Sevilya ve Cadiz kentleri ile doğusundaki Balear Adalarında rekor sıcaklıkların tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Mevcut durumda baraj ve göletlerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 31 olan İspanya'da Sevilya, Tarragona gibi bazı kentlerde su kesintileri yapılırken, kuraklığın en çok tarım ve hayvancılık sektörünü vurduğu belirtiliyor.

    Uluslararası Kuraklığa Dayanıklılık İttifakı

    AA'nın haberine göre; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7-8 Kasım'da Mısır'da yapılacak İklim Zirvesi'nde (COP-27) "Uluslararası Kuraklığa Dayanıklılık İttifakı" girişimini sunacaklarını, burada Kenya ve Senegal'in de olacağını duyurdu.

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