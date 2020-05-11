Her gün çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümleri giyen baba ve kızın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İspanya'da yaşayan baba ve kızı, her gün farklı süper kahraman kostümleri giyerek çöp atmaya gidiyor.

HER GÜNE FARKLI BİR KOSTÜM

Bazen Spider-Man, bazen Son Goku, Elsa ve Olaf olarak farklı farklı çizgi film karakterlerine bürünen baba ve kızı, el ele yürüyerek çöp atmayı eğlenceli hale getiriyor.

Minik kız ve babanın renkli görüntüleri ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İspanya'da süper kahraman kostümlü baba ve kızı ViDEO