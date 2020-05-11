Dolar
7.0762
-0.1072%
Euro
7.6588
-0.3253%
Altın
1699.29
-0.1926%
Borsa
98233.88
0.3972%
G. Altın
386.405
-0.4177%
Bitcoin
61985.47
-13.1311%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İspanya'da süper kahraman kostümlü baba ve kızı

    Her gün çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümleri giyen baba ve kızın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 13:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İspanya'da süper kahraman kostümlü baba ve kızı

    İspanya'da yaşayan baba ve kızı, her gün farklı süper kahraman kostümleri giyerek çöp atmaya gidiyor.

    HER GÜNE FARKLI BİR KOSTÜM

    Bazen Spider-Man, bazen Son Goku, Elsa ve Olaf olarak farklı farklı çizgi film karakterlerine bürünen baba ve kızı, el ele yürüyerek çöp atmayı eğlenceli hale getiriyor.

    Minik kız ve babanın renkli görüntüleri ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İspanya'da süper kahraman kostümlü baba ve kızı ViDEO

    Görüş Bildir