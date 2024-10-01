İspanya'da temel gıdada sıfır KDV uygulaması sona erdi İspanya'da yüksek enflasyona karşı temel gıda maddelerinde iki yıldır KDV uygulanmıyordu. Şimdi ülkedeki sıfır KDV uygulamasının sona erdirildiği duyuruldu.

AA

Koronavirüs salgının ardından yükselen enflasyonla mücadelede ortaya atılan kararlar, enflasyon düştükçe iptal edilmeye başlıyor.

İspanya'da azınlık sol hükümetin, yüksek enflasyona karşı yaklaşık iki yıl önce yürürlüğe koyduğu temel gıda ürünlerinde Ocak 2023'te yürürlüğe giren sıfır KDV uygulaması sona erdi.

İspanyollar, uygulamanın sona ermesiyle bugünden itibaren ekmek, süt, yumurta, sebze, meyve, zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde KDV ödemeye başladı.

YÜZDE 2 VE 4 KDV GERİ GELDİ

Yeni uygulama ile temel gıda ürünlerinden yıl sonuna kadar yüzde 2, Ocak 2025'ten itibaren de yüzde 4 KDV alınacak.

LİTRE VEYA KİLOGRAM BAŞINA 2 İLA 5 SENT ARTIŞ YAŞANACAK

Tüketiciler Derneği (Facua), sıfır KDV uygulamasının kaldırılmasıyla temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 2'ye ulaşacağını, gıda ürünlerinde litre veya kilogram başına 2 ila 5 sent artış olacağını açıkladı.

KARAR, BİR KİŞİYE YILDA 72 EUROYA MAL OLACAK

Diğer bir tüketici derneği OCU da "Çok erken alınmış bir karar." ifadesiyle hükümeti eleştirerek, temel gıda ürünlerinde KDV'nin geri dönmesiyle İspanyolların cebinden yılda 72 euroluk (2 bin 730 lira)ekstra gider çıkacağını savundu.

Sıfır KDV uygulamasının başladığı Ocak 2023'te yüzde 5,8 olan İspanya'daki enflasyonun hükümetin tahminlerine göre yıl sonunda yüzde 3'ün altına inmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)