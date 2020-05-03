İspanya'da toplu taşımada maske zorunluluğu getirildi

Başbakan Pedro Sanchez, virüsün olası ikinci dalgasına karşı halktan tedbirli olmalarını istedi.

Koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen ülkeler arasındaki İspanya'da normal hayata kademeli geçiş başladı.

Bu kapsamda yüz maskeleri, pazartesi gününden itibaren toplu taşımada zorunlu hale getirilecek.

MASKE DAĞITILACAK

Başbakan Pedro Sanchez, 6 milyon maskenin ulaşım merkezlerinde, 7 milyon maskenin yerel yetkililerce, 1.5 milyon adedin ise sosyal kurumlarca dağıtılacağını açıkladı.

Sanchez'in açıklaması, ülkedeki yetişkinlerin 7 haftalık karantina döneminin ardından dışarıda spor yapmalarına izin verilmesinin ardından geldi.

NORMAL HAYATA KADEMELİ GEÇİŞ

Normal hayata dönüşün yavaş bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Pedro Sanchez, "Bunlar dozlar halinde gelen ve yetersiz görünebilen, ancak önemli olan küçük rahatlamalardır." dedi.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN" VURGUSU

Virüsün yeniden ortaya çıkma ihtimaline dikkat çeken İspanyol başbakan, halkın tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

"Önümüzdeki aylarda, aşı bulunana kadar daha fazla salgın göreceğimize inanıyorum. Garanti etmemiz gereken şey, bu salgınların ulusal sağlık sistemimizi tehlikeye atmamasıdır."

İSPANYA'DA SON DURUM

245 binden fazla vakanın görüldüğü İspanya'da, 25 bin 100 kişi hayatını kaybetti.

