Trenin içindeki yolcular, kendilerini yangının ortasında buldu. Korku dolu anlar, bir yolcu tarafından kaydedildi.

İspanya, yangınlara sahne olmaya devam ediyor.

Ormanlık alanlar alevlere teslim olurken, ekipler zamana karşı yarışarak yangını söndürmenin mücadelesini veriyor.

Ayrıca ülkenin çeşitli noktalarında korku dolu anlar yaşanıyor.

Yolcu treni yangının ortasında kaldı

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, yolcu treni, alevlerin ortasında kaldı. O anlar, tren içindeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Yolcuların, çaresizlik içinde trenin her iki tarafında etkisini gösteren alevlere baktığı anlar görüntülendi.

Tren dakikalar sonra bölgeden uzaklaşırken, neyse ki kimse yaralanmadı.

İspanya'da tren, alevlerin arasında kaldı ViDEO