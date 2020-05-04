İspanya'da tren istasyonlarına korona düzenlemesi

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Başkent Madrid'deki bir tren istasyonu, sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.

Koronavirüs salgını, günlük yaşamda etkisini göstermeye başladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de kayda geçen görüntüler, bu durumun bir yansıması...

SOSYAL MESAFELİ BEKLEYİŞ

Atocha tren istasyonunda, yolcular beklerken sosyal mesafeyi korumaları için düzenleme yapıldı.

İstasyondaki güvenlik görevlilerinin ise yolculara maske dağıttığı görüldü.

İSPANYA'DA SON DURUM

247 bin 122 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 25 bin 264 kişi hayatını kaybetti.