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    İspanya'da tren istasyonlarına korona düzenlemesi

    Başkent Madrid'deki bir tren istasyonu, sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 11:40
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    İspanya'da tren istasyonlarına korona düzenlemesi

    Koronavirüs salgını, günlük yaşamda etkisini göstermeye başladı.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de kayda geçen görüntüler, bu durumun bir yansıması...

    SOSYAL MESAFELİ BEKLEYİŞ

    Atocha tren istasyonunda, yolcular beklerken sosyal mesafeyi korumaları için düzenleme yapıldı.

    İstasyondaki güvenlik görevlilerinin ise yolculara maske dağıttığı görüldü.

    İSPANYA'DA SON DURUM

    247 bin 122 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 25 bin 264 kişi hayatını kaybetti.

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