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- İspanya'da trenler çarpıştı: 155 yaralı
İspanya'da trenler çarpıştı: 155 yaralı
Barcelona'da ilerleyen 2 tren kaza yaptı. Trenin, önündeki trene çarpması sonucu 155 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bazı seferler durduruldu.
- 07.12.2022 - 14:41
İspanya'nın Barcelona şehrinde panik anları yaşandı.
Katalonya özerk bölgesinde yer alan Montcada Reixac-Manresa istasyonunda tren, önündeki trene arkadan çarptı.
Yerel saatle 07.50'de meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
155 kişi yaralandı
Trenlerdeki yolcular tahliye edilirken, kazada 155 kişinin yaralandığı, 3’ünün hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Seferler durduruldu
Ülkede devlete ait demiryolu hizmetlerini işleten Renfe şirketinden yapılan açıklamada, kaza nedeniyle bazı hatlarda seferlerin kısa süreliğine kesintiye uğradığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.