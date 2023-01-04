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    İspanya'da tütün firmaları, sigara izmaritleri için ödeme yapacak

    Avrupa ülkesinde kirliliğin azaltılması hedefi doğrultusunda sigara izmaritlerinin temizliği için tütün şirketlerinden ödeme alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 11:07
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 11:22
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    İspanya'da tütün firmaları, sigara izmaritleri için ödeme yapacak

    Atıkları azaltmayı ve geri dönüşümü artırmayı hedefleyen İspanya, radikal bir karara imza attı.

    İspanya'da sigara izmaritlerinin temizliği için tütün firmalarının, yeni çevre düzenlemeleri kapsamında ödeme yapması zorunlu hale getirildi.

    İspanya'da kirliliğe karşı adım

    Cuma günü yürürlüğe girecek uygulama, tek kullanımlık plastik çatal bıçak takımı ve tabaklar, pamuklu çubuklar, polistiren bardaklar ve plastik pipetlerin yanı sıra plastik gıda ambalajlarının azaltılmasını da içeriyor.

    Yasanın, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını sınırlayan ve çevreyi kirletenleri temizliğe mecbur etmeyi amaçlayan Avrupa Birliği direktifine uygun olduğu belirtildi.

    Hedef, yere izmarit atılmasını engellemek

    Sigara üreticileri, insanları halka açık alanlara izmaritlerini atmamaları konusunda eğitmekle yükümlü olacak.

    Ancak temizliğin nasıl uygulanacağı veya maliyetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

    Maliyeti tüketiciye yansıtılacak

    Tütün şirketlerinin, söz konusu maliyeti tüketiciye yansıtacağı ve bu durumun sigara alışkanlığının bırakılması için teşvik sağlayacağı belirtiliyor.

    Geçen yılki hükümet istatistiklerine göre, İspanyolların yaklaşık yüzde 22'si sigara içiyor. AB ortalaması ise yüzde 18,4 düzeyinde.

    İspanya da tütün firmaları, sigara izmaritleri için ödeme yapacak #1

    Denizi plastiklerden daha fazla kirletiyor

    Guardian'ın haberine göre, yapılan bir araştırma, sigara izmaritlerinin deniz kirliliğine plastiklerden daha fazla yol açtığını gösteriyor.

    Halk sağlığı adına ve denize atılan izmarit sayısını azaltmak için yaklaşık 500 İspanyol sahilinde dumansız hava sahası ilan edildi.

    Geçen yıl, Barselona'daki 10 plajda sigara içmek yasaklandı.


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