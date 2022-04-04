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    İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları, istasyonları doldurdu

    İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında hükümetin aldığı indirimli fiyat uygulaması, benzin istasyonlarında kargaşa yol açtı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:34
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    İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları, istasyonları doldurdu

    İspanya'da, hükümetin geçen hafta aldığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe giren akaryakıtta litre başına 20 sentlik zorunlu indirimi sağlayacak yeterli teknik ve finansman imkanına sahip olmadığını açıklayan küçük ölçekli yaklaşık 200 benzin istasyonu hizmet vermeyi durdurdu.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Ucuz akaryakıt satan benzin istasyonlarının önünde ise araçların uzun kuyruklar oluşturduğu, buralardaki satışların 3-4 kat arttığı bildirildi.

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    ŞİRKETLER, MEVCUT İNDİRİM ÜZERİNDEN EK KAMPANYA YAPTI

    Ayrıca Repsol, Cepsa gibi büyük petrol şirketleri rekabeti daha da artırmak için mevcut uygulamanın üzerine 10 sentlik geçici ek indirim yapan kampanyalar başlattı.

    Diğer yandan, İspanya'nın sınır komşusu Portekiz'den çok sayıda aracın gün içerisinde ucuz benzin almak için İspanya tarafına geçtiği yönünde haberler İspanyol basınında yer aldı.

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha da artan akaryakıt fiyatlarını ve buna yönelik protestoları durdurmaya çalışan hükümet, 30 Haziran'a kadar geçerli, litre başına 20 sentlik fiyat indirimi uygulaması kararı almıştı.

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