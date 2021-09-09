Endülüs Özerk Bölgesi’nin Malaga kentindeki Estepona tatil beldesinde çıkan yangın nedeniyle bölgede bulunan yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

İspanya’ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi’nin Malaga kentindeki Estepona tatil beldesinde, 8 Eylül Çarşamba günü yerel saat ile 21.30 sırlarında yangın çıktı.

Plajları ile meşhur olan bölgenin yakınlarındaki Abejeras, Forest Hills ve Monte Mayor dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişinin tahliye edildi.

Bölgeyle bağlantılı olan birçok yol, yangın nedeniyle kapatıldı.

COĞRAFYA VE RÜZGAR İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 250 itfaiyecinin ve yangın söndürme helikopterlerinin havadan ve karadan alevlere müdahale ettiği belirtildi.

Ayrıca, yetkililer, “Dik yokuşlarıyla bölgenin coğrafyası ve kuvvetli batı rüzgarı işi zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

İspanya’da yangın sebebiyle 500 kişi tahliye edildi VİDEO



AĞUSTOS AYINDA 74 BİN 260 HEKTAR KÜL OLDU

Ülkede, ağustos ayında çıkan orman yangınları 74 bin 260 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.

Bu sayının son 10 yılın ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

2012 yılında çıkan yangınlarda ise 190 bin hektar alan yok olmuştu.

Uzmanların iklim değişikliğinin göstergeleri olduğunu vurguladığı aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl, dünyanın çeşitli yerlerinde alışılmadık derecede büyük ve kontrol altına alınması güç orman yangınları çıktı.