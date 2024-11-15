Haberler



Dünya



İspanya'da yaşlı bakımevinde yangın çıktı: 10 ölü

İspanya'da yaşlı bakımevinde yangın çıktı: 10 ölü Zaragoza kentinde bir yaşlı bakımevinde çıkan yangın sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralı olarak kurtarıldı.