İspanya'da yaşlı bakımevinde yangın çıktı: 10 ölü

AA
İspanya'da korkunç olay...
Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Villafranca de Ebro ilçesinde panik dolu anlar yaşandı.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakımevinde yerel saatle 05.00'te yangın çıktığı belirtildi.
82 KİŞİNİN BULUNDUĞU BAKIMEVİ YANDI
Yangın yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği, çevredeki hastanelerin alarma geçtiği ifade edildi.
Yetkililer, yangın sırasında yaşlı bakımevinde 82 kişinin bulunduğunu aktardı.
10 KİŞİ ÖLDÜ
İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralı olduğun kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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