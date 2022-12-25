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İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü
Bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.
- 25.12.2022 - 17:36
İspanya'nın kuzeybatısındaki Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, dün yerel saatle 21.30 sıralarında köprüden geçerken Lerez Nehri'ne düştü.
İlk belirlemelere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu.
İki kişi sürüklenirken kurtarıldı
Olay yerine gelen arama ekipleri, araç sürücüsünü ve bir yolcuyu nehirde sürüklenirken kurtardı.
Yaralılar, yakındaki hastanelere sevk edildi.
9 kişi vardı
İHA’nın haberine göre yetkililer, otobüste 1'i şoför toplam 9 kişinin bulunduğunu bildirdi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.
İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü VİDEO