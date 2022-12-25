Bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

İspanya'nın kuzeybatısındaki Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, dün yerel saatle 21.30 sıralarında köprüden geçerken Lerez Nehri'ne düştü.

İlk belirlemelere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu.

İki kişi sürüklenirken kurtarıldı

Olay yerine gelen arama ekipleri, araç sürücüsünü ve bir yolcuyu nehirde sürüklenirken kurtardı.

Yaralılar, yakındaki hastanelere sevk edildi.

9 kişi vardı

İHA’nın haberine göre yetkililer, otobüste 1'i şoför toplam 9 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü VİDEO