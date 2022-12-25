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    İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü

    Bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.
    • 25.12.2022 - 17:36
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    İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü

    İspanya'nın kuzeybatısındaki Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, dün yerel saatle 21.30 sıralarında köprüden geçerken Lerez Nehri'ne düştü.

    İlk belirlemelere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu.

    İki kişi sürüklenirken kurtarıldı

    Olay yerine gelen arama ekipleri, araç sürücüsünü ve bir yolcuyu nehirde sürüklenirken kurtardı.

    Yaralılar, yakındaki hastanelere sevk edildi.

    9 kişi vardı

    İHA’nın haberine göre yetkililer, otobüste 1'i şoför toplam 9 kişinin bulunduğunu bildirdi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

    İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü VİDEO

    İspanya da yolcu otobüsü nehre düştü #1

    İspanya da yolcu otobüsü nehre düştü #2

    İspanya da yolcu otobüsü nehre düştü #3

    İspanya da yolcu otobüsü nehre düştü #4


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