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- İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü
İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü
Kontrolden çıkarak nehre uçan yolcu otobüsünde 6 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
- 26.12.2022 - 11:15
- Güncelleme : 26.12.2022 - 11:37
İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Galiçya bölgesinde dehşet anları yaşandı.
Acil servis 112 Galicia yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lerez Nehri'ne uçtu.
6 ölü 2 yaralı
Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yaralı olarak kurtarılan otobüs sürücüsü ve bir yolcunun hastaneye kaldırıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.
Kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi.