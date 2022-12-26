İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü

Kontrolden çıkarak nehre uçan yolcu otobüsünde 6 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Galiçya bölgesinde dehşet anları yaşandı.

Acil servis 112 Galicia yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lerez Nehri'ne uçtu.

6 ölü 2 yaralı

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yaralı olarak kurtarılan otobüs sürücüsü ve bir yolcunun hastaneye kaldırıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.



Kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi.





















