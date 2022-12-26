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    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü

    Kontrolden çıkarak nehre uçan yolcu otobüsünde 6 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
    • 26.12.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:37
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    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü

    İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Galiçya bölgesinde dehşet anları yaşandı.

    Acil servis 112 Galicia yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lerez Nehri'ne uçtu.

    6 ölü 2 yaralı

    Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

    Yaralı olarak kurtarılan otobüs sürücüsü ve bir yolcunun hastaneye kaldırıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

    Kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi.

    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü #1

    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü #2

    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü #3

    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü #4

    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü #5

    İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü #6


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