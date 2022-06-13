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    İspanya'da yolcu treniyle lokomotif çarpıştı: 22 yaralı

    Yolcu treni ile lokomotifin çarpışmasının ardından yaşanan kazada 22 kişi yaralanırken, 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 13.06.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:27
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    İspanya'da yolcu treniyle lokomotif çarpıştı: 22 yaralı

    İspanya'nın Tarragona eyaleti Vila-seca'da, içinde 75 kişinin bulunduğu bir yolcu treni ve lokomotif kafa kafaya çarpıştı.

    İHA'nın haberine göre; kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    5 kişinin durumu ağır

    Kuzeydoğu Katalonya bölgesel hükümeti, hastaneye kaldırılan 22 yaralıdan  5'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

    Fren sorunu yaşandı

    İspanya'nın ADIF Demiryolu Altyapı Şirketi'nden yapılan açıklamada ise yük treninin motorunda fren sorunu olduğunu bildirildi.

    Kazanın ardından Tarragona'dan Vila-seca'ya ve Cambrils'ten Reus'a giden R15, R16 ve R17 hatları da dahil olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşandı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İspanya da yolcu treniyle lokomotif çarpıştı: 22 yaralı #1


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