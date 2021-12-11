İspanya'daki Barra fırtınası insanlara zor anlar yaşattı

İspanya'nın belli yerlerinde etkisini şiddetli gösteren Barra fırtınası, hayatı felç etti. Yetkilerin yaptığı açıklamaya göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Barra fırtınası İspanya’nın genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, hayatı birçok yönden olumsuz etkiledi.

Ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde yağışlar, sel baskınlarına ve bazı nehirlerin taşmasına neden oldu.

Navarra Özerk Topluluğu Yönetimi bölgedeki 3 nehrin taştığını, Pamplona şehrindeki bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı bildirirken, Bask bölgesinde birçok ev ve bir hastane sular altında kaldı.

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KULÜBEDE BEKLEYEN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Navarra Özerk Bölgesinde yer alan Sunbilla kasabasında ise toprak kayması sonucu çöken bir kulübede 49 yaşında 1 kadın hayatını kaybetti. Navarra bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan alınan toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bir evin önünde otopark olarak kullanılan kulübede kadının cansız bedenine ulaştığı ve kadını kulübede aracının içinde bulan kurtarma ekipleri kadının felaketten kaçmaya çalışırken öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

Navarra bölge yetkilileri, yağışların tüm tahminlerini aştığını belirtirken, vatandaşları gereksiz seyahatten kaçınmaları konusunda uyardı.

YOLLARI KAPLAYAN SULAR ULAŞIMI KESTİ

Bask bölgesinde ise Argal ve Deba nehirlerinin taşması sebebiyle Huerte, Villava ve Mendaro kasabalarında bulunan birçok ev sular altında kalırken, Mendaro’daki hastanenin çevresindeki yolları kaplayan sel suları sebebiyle hastaneye ulaşım kesildi.

Bask bölgesi meteoroloji ajansı Euskalmet tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki yağışların şiddetini azaltarak devam edeceği ve önümüzdeki saatlerde hava koşullarında iyileşme olacağı belirtildi.