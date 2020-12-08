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    İspanya'daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı

    Barselona şehrinde bulunan hayvanat bahçesindeki 4 aslanın, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 18:34
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 19:10
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    İspanya'daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı

    İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi.

    Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

    İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

    İspanya daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı #1

    KEDİGİLLERDE DAHA ÖNCE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

    Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti.

    Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.

    İspanya daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı #2

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