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    İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama: 17 yaralı

    İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada en az 17 kişinin yaralandığı açıklandı.
    • 06.05.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 19:59
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    İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama: 17 yaralı

    Başkent Madrid’de yenileme çalışmalarının devam ettiği 4 katlı bir binada patlama meydana geldi.

    Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1’inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini açıkladı.

    "Çalışmalar sürüyor"

    Almeida, “İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

    Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıyla çocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama VİDEO

    Geçen yıl meydana gelen patlamada 4 kişi ölmüştü

    Yetkililer ayrıca bölgede bir sahra hastanesi kurulduğunu ve acil müdahale ekiplerinin 6 yaralıyı tedavi ettiğini açıkladı.

    İHA'nın aktardığına göre geçtiğimiz yılın ocak ayında Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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