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    İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı

    İspanya'nın güney batısında yer alan Cadiz Körfezinde 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandığı açıklandı.
    • 15.08.2022 - 02:26
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    İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Ulusal Coğrafya Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 22.20'de (TSİ 23.20) İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin yerin 62 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

    Can veya mal kaybı yok

    AA'nın haberine göre, Endülüs özerk yönetimi yetkilileri de Cadiz ve Huelva kentleri çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

    İspanya nın Cadiz Körfezi nde 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı #1


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