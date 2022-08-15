İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Ulusal Coğrafya Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 22.20'de (TSİ 23.20) İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 62 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Can veya mal kaybı yok

AA'nın haberine göre, Endülüs özerk yönetimi yetkilileri de Cadiz ve Huelva kentleri çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.