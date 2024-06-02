İspanya'nın en büyük bankası hacklendi İspanya’nın en büyük bankası Santander’in 30 milyon müşterisinin bilgileri hacklendi. Santander, yaşanan olay nedeniyle özür dileyerek etkilenen müşterileriyle bağlantıya geçtiklerini duyurdu.

ensonhaber.com

İspanya'da bir bankacılık skandalı yaşandı.

İspanya’nın en büyük bankası Santander’in 30 milyon müşterisinin bilgileri hacklendi.

Saldırının gerçekleştiğini kabul eden Santander, bankanın Şili, İspanya ve Uruguay’daki bazı müşterileriyle şimdiki ve eski çalışanlarının bazı bilgilerinin ele geçirildiğini duyurdu.

30 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Küresel olarak 200 bin çalışanı olan Santander, yaşananlardan dolayı özür dileyerek etkilenen müşterileriyle bağlantıya geçtiklerini aktardı.

Banka, hesaplardan para akışının gerçekleşmesine yol açacak online bankacılık bilgileri ve şifreler gibi hiçbir bilginin ele geçirilmediğini öne sürdü.

Hacker grubu açıklama yaptı

BBC'nin aktardığına göre banka, bankacılık sistemleri etkilenmediği için müşterilerinin güvenle işlem yapmaya devam edebileceğini de aktardı.

Öte yandan ShinyHunters adındaki hacker grubu, bir forumda 30 milyon kişinin banka hesabı bilgilerinin, 6 milyon hesabın numarası ve bakiyesinin, 28 milyon kredi kartı numarasının, çalışanların insan kaynakları bilgilerinin ellerinde olduğunu iddia etmişti.