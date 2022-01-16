İspanya'nın 'Pablo Escobar'ı' yakalandı

Hollanda'dan getirdiği uyuşturucuları ülkenin çeşitli bölgelerinde satan şahıs ve 10 kişilik çetesi, polis operasyonuyla yakayı ele verdi.

İspanya Ulusal Polisi, ülkenin "Pablo Escobar"ı olarak anılan uyuşturucu madde kaçakçısını yakaladı.

Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın en önde gelen eroin kaçakçısı"olarak bilinen ve Toledo kenti yakınlarında arabasına benzin aldığı sırada düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin, Hollanda'dan getirttiği uyuşturucuları Madrid başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine dağıttığı bildirildi.

EVİNDE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda, 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bunun son yıllardaki en büyük operasyon olduğu ifade edildi.

SEVKİAT İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Şahsın "Felçli" lakaplı bir Türk vatandaşı tarafından yönetilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı örgütle yakından bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, İspanyol suç örgütü elebaşının, uyuşturucu sevkiyatını organize etmek için geçen temmuz ve eylül aylarında İstanbul'a giderek görüşmeler yaptığı da kaydedildi.

Örgütün alt kademesinde dağıtımcı olarak çalışan evli bir çiftin de geçen kasımda Madrid'de otoyolda polis tarafından durdurulduğu bildirilen açıklamada, toplam 5 kilogram olan uyuşturucu paketlerini arabanın penceresinden atarak kaçmaya çalışan çiftin uzun süren kovalamacanın ardından yakalandığı aktarıldı.

İspanya Ulusal Polisi, ülkenin "Pablo Escobar'ı olarak anılan örgüt liderini yakaladı

10 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Farklı dönemlerde gerçekleşen ve 51 bin eurodan fazla nakit para, 12 lüks otomobil, 1 motosiklet, mücevher, silah ve çok sayıda uyuşturucu paketinin ele geçirildiği operasyonların ardından örgütün çökertildiği, toplamda 3'ü kadın 10 kişinin yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı duyuruldu.