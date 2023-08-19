İspanya’nın Tenerife Adası yangınlarla boğuşuyor: 26 bin kişi tahliye edildi Tenerife Adası’ndaki orman yangınları devam ederken 26 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle 5 bin hektarlık alan küle döndü.

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Dünya yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İspanya’nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası’nın kuzeydoğusundaki tabiat parkında salı günü başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Kanarya Adaları Acil Durum Servisi yaptığı açıklamada, 26 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu.

Turistik bölgelere ulaşmadı

Alevlerin kontrolden çıkarak 11 kasabayı etkilediği ancak turistik bölgelere henüz ulaşmadığı kaydedildi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo ise daha fazla kişinin tahliye edilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

5 bin hektar alan küle döndü

Yoğun dumanlar nedeniyle yangına havadan müdahale etmenin imkansız olduğunu belirten Clavijo, şu ana kadar 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü açıkladı.

Tenerife Adaları Belediye Başkanı Rosa Davila da bu yangınların Kanarya Adaları’nda daha önce hiç görülmediğini söyleyerek, "Önceliğimiz insanların hayatını korumak” dedi. Alevlere müdahale sürüyor." dedi.

Öte yandan bilim insanları, iklim değişikliğinin daha sık ve daha güçlü hava olaylarına yol açtığını belirtiyor.