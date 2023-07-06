İspanya'nın ünlü San Fermin festivalinden kareler İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen San Fermin Festivali, belediye binasının balkonundan ateşlenen fişekle başladı.

AA & Ensonhaber

Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişek bu yıl, geçen sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlama başarısı gösteren Pamplona kentinin takımı Osasuna tarafından ateşlendi.

9 gün sürecek

Osasuna Kulüp Başkanı Luis Sabalza, belediye binasından fişeği ateşleyerek 9 gün sürecek festivalin başladığını duyurdu.

Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, "Yaşasın San Fermin" sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak büyük coşku yaşadı.