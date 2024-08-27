İspanyol jandarması, kaçak göçmen taşıyan tekneyi üzerinden geçerek durdurdu İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinin açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir tekne, jandarma tarafından üzerinden geçilerek durduruldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

25 Ağustos'ta Melilla'nın Horcas Coloradas plajı açıklarında, dört düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekneyi durdurmaya çalışan İspanyol jandarmasına ait bot, uyarıları dikkate almayan tekneyi üzerinden geçerek durdurdu.

AMDH Nador adlı sivil toplum kuruluşu, bu olayda İspanyol jandarmasının müdahalesi sırasında, teknenin üzerinden geçerken bir kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini ileri sürdü.

FASLI BİR GÖÇMEN ÖLDÜ, SORUŞTURMA AÇILMASI İSTENDİ

Melilla'daki Hassani de Nador hastanesinde bu sabah Faslı bir göçmenin cesedinin morgdan alındığını açıklayan AMDH Nador, jandarmanın denizdeki müdahalesiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

İspanya jandarması ve Melilla özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamada ise olayda yaralanan olmadığı ve suya düşen düzensiz göçmenlerin hemen çıkarılarak jandarma botuna alındığını ifade edildi.