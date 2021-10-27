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    İspanyol mahkemesinden köpek için 'ortak velayet' kararı

    Boşanma kararı alan bir çiftin köpeğinin kimde kalacağına yönelik açılan davada köpek, "bakmakla yükümlü ortak kişi" olarak nitelendirildi.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 16:50
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    İspanyol mahkemesinden köpek için 'ortak velayet' kararı

    İspanya'da boşanan bir çift, 'Panda' adlı köpeklerinin kiminle yaşayacağı konusunda başkent Madrid’de mahkemeye başvurdu.

    ORTAK VELAYET KARARI ÇIKTI

    Hakim, her ikisinin de köpekten sorumlu olduğunu belirterek Panda'nın her ay birinde kalmasına karar verdi.

    İspanya'nın 2017'de onayladığı 1987 Evcil Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi uyarınca davayı mahkemeye taşıyan avukat Lola Garcia, bunun "öncü" bir karar olduğunu belirtti. Garcia, müvekkilinin kendisini köpeğin yalnızca "ortak sahibi" değil, "ortak sorumlu" ve "bakmakla yükümlü ortak kişi" olarak nitelendirebildiğini belirtti.

    İspanyol mahkemesinden köpek için ortak velayet kararı #1

    YASAL DÜZENLEME YOLDA

    İspanya, hayvanların artık "mal" olarak görülmemesi ve yasal olarak "canlı varlıklar" şeklinde tanınması için yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Bunun yasalaşması halinde bir çiftin ayrılıktan sonra evcil hayvanın ortak velayetini talep etmesi de kolaylaşacak.

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