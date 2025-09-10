İspanyol milletvekili: Gazze'ye asker göndermek için BM'den izin alınmalı

İspanya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına karşı 9 maddelik yaptırım kararı alması sonrası, kritik bir açıklama daha geldi.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakına bağlı olan Compromis partisinden milletvekili Alberto Ibanez, Gazze'ye asker gönderilmesi için hükümete öneri sundu.

"ÇOK ULUSLU ORDULAR, YASAL ÇERÇEVE İÇERİSİNDE GAZZE'YE GİTMELİ"

Milletvekili İbanez, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünyanın birçok bölgesinde çok uluslu ordular, çocukları ve masum insanları savunmak için görev yapıyor. İspanya'nın da BM'den izin alması ve bunu yasal çerçeve içinde yapması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca, farklı devletlerden oluşan bir koalisyonun Gazze'ye giderek katledilen bir halkı savunabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

KONU, İTTİFAK İÇERİSİNDE GÜNDEME GELMEDİ

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, İbanez'in ortaya attığı, "BM'nin izniyle çok uluslu bir ordunun Gazze'ye gönderilmesi" fikrinin şimdiye kadar sadece partisi Compromis'de görüşüldüğü, Sumar ittifakı içinde konunun gündeme gelmediği belirtildi.

İSPANYA VE İSRAİL ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

İspanya hükümetinin, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe alması, İspanya ve İsrail'in karşılıklı olarak ikişer bakana kendi ülkelerine giriş yasağı getirmesi ve İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e çağırması gibi sebeplerden dolayı iki ülke arasında her geçen gün büyüyen diplomatik bir kriz yaşanıyor.