İspanyol Pablo Fernandez, bir sosyal dayanışma projesi kapsamında 36 saat hiç durmadan havuzda yüzdü.

Fernandez, 30-31 Ocak tarihlerinde Madrid'de bir havuzda 36 saat yüzerek, en uzun süre havuzda yüzme rekoruyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

İspanyol Pablo Fernandez, yardım kampanyası için 36 saat yüzerek rekor kırdı - Video

YARDIM KAMPANYASI İÇİN YÜZDÜ, REKOR KIRDI

İspanya'da 2 bin kadar ilkokul öğrencisine okul bursu yardımı toplamak için başlatılan bir sosyal dayanışma projesine destek için 36 saat yüzen Fernandez, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından verilen rekor belgesini bugün düzenlenen törende aldı.

"REKORLAR HER ZAMAN KIRILMAK İÇİNDİR"

Fernandez, basına yaptığı açıklamada, "Bana '36 saat hiç durmadan yüzer misin?' diye sorsalar asla bunu yapabileceğimi düşünmezdim. Ama rekorlar her zaman kırılmak içindir. Deneyene kadar hiçbir şey imkansız değildir. Bunu yapabildiğim için çok memnunum. Halen vücudum dağılmış durumda, şoktayım ama kısa sürede kendimi toparlayacağımı düşünüyorum." dedi.

İspanyol yüzücü, Mayıs 2020'de bu kez Kovid-19 salgınına karşı mücadele Kızıl Haç kurumuna destek vermek için 25 saat havuzda yüzerek rekor kırmış ancak daha sonra Kasım 2021'de bu rekorunu 32 saat 20 dakika 50 saniye havuzda yüzen Hollandalı Maarten van der Weijden'e kaptırmıştı.

OKYANUSTA HİÇ DURMADAN YÜZME REKORUDA FERNANDEZ'E AİT

Guinness Rekorlar Kitabı'nda 5 farklı dalda rekor sahibi olan Fernandez, okyanusta 250 kilometre tek başına hiç durmadan yüzme rekorunun da sahibi olarak biliniyor.