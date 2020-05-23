İspanyollar araçlarıyla karantina protestosunda

İspanya’da halk koronavirüs kısıtlamalarını araçları ile konvoy oluşturarak protesto etti.

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 940 kişinin öldüğü İspanya’da, aşırı sağ partisi Vox’un destekçileri ülkede uygulanan koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için araçları ile yollara çıkıp konvoy oluşturdu.

Protestoya binlerce kişi araçları ve İspanya bayrakları ile katıldı.

Protestocular, hükümetin korona virüs salgınına karşı izlediği yolun yetersiz ve eksik olduğunu ifade ettiler.

SOSYAL MESAFE UYARILARI YAPILDI

Vox Partisi, destekçilerini sosyal mesafe kurallarını çiğnemeden araçları ile protestoya katılması çağrısında bulunurken, konvoylar halinde şehirlerde gezdiler. Protestocular, Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrısında bulundu.

Vox Partisi Lideri Santiago Abascal, protestolara otobüs ile katılırken, otobüsten halka seslendi. Abascal, “Vatandaşlarımı işsiz bırakan ve terk eden hükümete karşı ses çıkarma zamanı” ifadelerini kullanırken, “İstifa istediğiniz hükümet tarafından duyulsun" dedi.

OHAL 14 MART'TA İLAN EDİLMİŞTİ

İspanya’da korona virüs salgını nedeni ile 14 Mart’ta ilan edilen olağan üstü hal 5. kez uzatılarak, 7 Haziran tarihine kadar uygulanmasına karar verildi.